Опубликован список военачальников ВСУ, родившихся и живших в России Readovka: брат экс-командующего ВСУ Наева до сих пор живет в Крыму

Фото: t.me/SerhiyNaiev

Сергей Наев (справа внизу)

Telegram-канал Readovka сообщил, что у многих высокопоставленных украинских военных в России до сих пор живут родственники, в том числе у экс-командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева. По данным канала, брат Наева живет в Крыму, работает в «Почте России» и никуда не планирует уезжать.

Readovka сообщает, что сам Наев получал в России образование, он окончил в РФ Калининское суворовское училище и Московское высшее военное командное училище. По данным канала, в Московском высшем военном командном училище получал образование и бывший начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, а действующий глава украинского Генштаба Виктор Муженко, в свою очередь, окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище ВС СССР, после чего несколько лет занимал командовал мотострелковым взводом и ротой на Кавказе.

По информации канала, экс-министр обороны Украины Степан Полторак получил высшее образование во Владикавказе, в России учился и заместитель главкома ВСУ Михаил Забродский, окончивший петербургскую «Можайку», после чего пять лет служил в российской армии.

Ранее стало известно, что близкие родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут во Владимирской области, откуда родом украинский генерал, сменивший на посту Валерия Залужного. По данным СМИ, мать, отец и брат Сырского поддерживают политику властей РФ и участвуют в акции «Бессмертный полк».

Кроме того, военкор Александр Коц рассказал, что глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко — уроженец Еврейской автономной области, родившийся в Биробиджане. Также российские корни обнаружились и у начальника Сумской ОВА Владимира Артюха, который родом из Благовещенска.