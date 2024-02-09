Коц нашел российское прошлое у пяти украинских генералов Военкор Коц: у пяти украинских генералов есть российские корни

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Военный корреспондент Александр Коц нашел российские корни по меньшей мере у пяти генералов Вооруженных сил Украины. Журналист опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором перечислил их имена. Среди них оказался не только главком Александр Сырский, но и командующий объединенными силами Сергей Наев, заместитель главкома Михаил Забродский, глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Так, Коц рассказал, что Наев окончил Калининское суворовское училище в 1987 году, а в 1991 году выпустился из Московского высшего военного командного училища. По его словам, семья генерала проживала в Крыму как минимум до 2018 года.

Тем временем Забродский окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, а после в течение пяти лет проходил военную службу в ВС России. В свою очередь Дайнеко родился в Биробиджане Еврейской автономной области, а Артюх — в Благовещенске Амурской области.

Коц ранее заявил, что в российском списке причастных к экстремистской деятельности, куда уже внесены несколько высокопоставленных украинских военачальников, не хватает командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Андрея Малиновского. По его словам, именно он руководит всеми обстрелами российских городов с украинской территории.