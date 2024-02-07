Коц назвал генерала ВСУ, которого не хватает в экстремистском списке РФ Коц: в списке террористов не хватает обстреливающего РФ генерала Малиновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском списке причастных к экстремистской деятельности, куда уже внесены несколько высокопоставленных украинских военачальников, не хватает командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Андрея Малиновского, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, именно он руководит всеми обстрелами российских городов с украинской территории.

В списке украинских террористов остро не хватает генерал-майора Андрея Малиновского. <...> Все обстрелы российских городов с украинской территории происходят с его ведома. Именно он подписывал приказы на недавние удары по Белгороду, Донецку и Лисичанску. И на его совести жизни десятков мирных жителей, — пишет военкор.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес руководителя Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилла Буданова в реестр террористов и экстремистов. Он числится в списке под номером 2763. Вместе с ним реестр пополнил главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. Он до этого заявил, что Крымский мост «не достоит» до конца 2024 года.

Перед этим руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб. По его словам, сейчас в Киеве усиливается борьба за возможное вакантное место главкома ВСУ, и это место под давлением британцев может занять именно Буданов.