В Кремле ответили, до каких пор будет продолжаться СВО Песков: СВО будет продолжаться, пока противники России блокируют мирный путь

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Россия намерена достичь все цели СВО и желательно мирным путем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, уточнил он в программе «Москва. Кремль. Путин», пока дипломатические решения отвергаются, спецоперация будет продолжаться.

Что важно для российской стороны и для президента [Владимира] Путина — это достичь тех целей, которые стоят перед СВО. <...> Путин неоднократно предлагал путь диалога, и [предлагал] решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами. И переход к военному решению этой проблемы — это было крайней мерой. <...> Если мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция, — отметил Песков.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что нежелание лидеров стран Запада начать переговоры с Россией является ошибкой. Чиновник добавил, что Будапешт пытается убедить Брюссель и своих союзников, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем.

По словам Балаша Орбана, нужно сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии. Советник премьер-министра также заявил о необходимости долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией, которое также затронуло бы Украину.