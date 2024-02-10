В Венгрии указали на ошибку Запада в отношении России Советник Орбана назвал ошибкой нежелание Запада говорить с Россией

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Балаш Орбан

Нежелание лидеров стран Запада начать переговоры с Россией является ошибкой, заявил Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Чиновник добавил, что Будапешт пытается убедить Брюссель и своих союзников, что конфликт на Украине можно урегулировать только дипломатическим путем.

Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка, — заявил он.

По словам Балаша Орбана, нужно сначала восстановить каналы связи, добиться прекращения огня, а затем приступить к сложной и очень долгой дипломатической миссии. Советник премьер-министра также заявил о необходимости долгосрочного соглашения между США, Европой и Россией, которое также затронуло бы Украину.

В середине декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд. По данным The Guardian, Будапешт «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи.