Стало известно, что получил Орбан за согласие передать Киеву помощь ЕС The Guardian: Орбан ничего не получил за согласие передать Киеву €50 млрд

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан «ничего не получил» в обмен на предоставление главам стран Евросоюза согласия на передачу Украине финансовой помощи в размере €50 млрд, сообщает The Guardian. Как пишет газета, Орбану не удалось найти компромисс в этом вопросе. Программа финансовой помощи Киеву рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год.

Он [Орбан] ничего не получил, — говорится в публикации.

Против уже принятого решения выступала Венгрия. Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного способа, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия противилась выделению Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал членов организации одобрить увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для помощи Украине. Он также пригрозил странам, которые откажутся от этой инициативы, заявив, что в противном случае им придется платить «более высокую цену».

До этого сообщалось, что США пытаются вынудить Эквадор передать Украине оружие советских и российских образцов в обмен на более новые западные вооружения. Однако в экспертной среде возможность такого обмена пока воспринимается скептически из-за продолжающихся в стране боевых столкновений силовиков и наркокартелей, практически переросших в гражданскую войну.