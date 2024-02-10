«Никаких ограничений»: глава Минобороны Нидерландов о помощи Киеву Глава Минобороны Нидерландов: в помощи Украине не должно быть ограничений

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Кайса Оллонгрен

В вопросах предоставления военной помощи Украине, в том числе вооружений, не должно быть никаких ограничений, заявила Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов, которые готовят для Киева партию американских истребителей F-16. В радиопрограмме Нидерландской радиовещательной корпорации (NOS) Met het Oog op Morgen она отметила, что поддержка Украины должна быть непрерывной.

Когда дело касается оружия, обычных вооружений, обучения военных и поставок запчастей, то, насколько я понимаю, не должно быть никаких ограничений, — сказала она.

По мнению Оллонгрен, от того, насколько Запад поддерживает Киев, зависит и безопасность самих Нидерландов. Она отметила, что конфликт на Украине может повлиять на положение стран Евросоюза и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Нидерланды согласились поставить Киеву 42 истребителя F-16. Он назвал эти договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

До этого стало известно, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.