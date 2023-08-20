Нидерланды согласились поставить Украине 42 истребителя F-16 Зеленский: Нидерланды поставят Киеву 42 истребителя F-16

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Истребитель F-16

Нидерланды согласились поставить Киеву 42 истребителя F-16, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром королевства Марком Рютте. Он назвал эти договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало, — сказал Зеленский.

Президент Украины 20 августа прибыл в Нидерланды и в своем Telegram-канале отметил, что планирует обсудить поставки Киеву истребителей американского производства F-16 с премьер-министром Марком Рютте.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Предполагается, что первые поставки начнутся примерно через год.