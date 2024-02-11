Минобороны России подтвердило атаку ВСУ на российский регион МО: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что дрон был уничтожен силами ПВО.

Около 22 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — подчеркнули в ведомстве.

Около часа назад, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. Информации о пострадавших не поступало.

До этого три жителя Белгородской области пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины хутора Понуры Грайворонского городского округа. Гладков уточнил, что раненых отправили в белгородскую больницу. Также поврежден экскаватор.

Ранее NEWS.ru выяснил, как изменился Белгород после атаки ВСУ 30 декабря, а также что говорят белгородцы о том дне и почему они не уезжают в другие регионы. Собеседники издания отметили, что люди после трагедии стали «угрюмее и настороженнее», а в некоторых «просыпается агрессия и озлобленность».