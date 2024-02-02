«Агрессия, озлобленность»: как изменились жители Белгорода после 30 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чуть больше месяца назад, 30 декабря Белгород подвергся атаке ВСУ. Киев нанес удары по центру города в районе рынка и двух крупных торговых центров. 25 человек погибли, более 100 были ранены. Как изменился город за это время, что говорят белгородцы о том дне и почему не уезжают в другие регионы — в репортаже NEWS.ru.

Что говорят белгородцы об атаке ВСУ 30 декабря

В нескольких метрах от памятника «Скорбящая мать» в центре города белгородцы создали один из мемориалов в память о погибших 30 декабря. Второй располагается у арт-объекта «Сердце». Во время удара инсталляция была повреждена осколками. Местные жители продолжают приносить туда букеты живых цветов и мягкие игрушки в память о жертвах теракта.

Сотрудник сферы общепита Ярослав 30 декабря находился неподалеку от «Сердца», шел по своим делам. В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что услышал поначалу очень сильный грохот. По его словам, после этого загорелись несколько автомобилей на городской парковке, разлетелись стекла на остановке и несколько человек упали на землю: некоторые сразу погибли, другие были ранены. Находившиеся на улице белгородцы побежали к ближайшему торговому центру, чтобы укрыться там, вспоминает Ярослав.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Людей на улице в тот день и час было много — шли на рынок закупать продукты к новогоднему столу и подарки. А тут накрывает массированная атака плотным огнем. И ведь очевидно, что целились именно в большие скопления людей», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как добавил белгородец, один из ударов разрушил пиццерию, которая, по его словам, находилась на этом месте чуть ли не два десятилетия. Людей и сотрудников в кафе не было, иначе жертв могло быть еще больше, отметил собеседник. Ярослав вспомнил, что от удара левая часть помещения была «разнесена в щепки», на земле лежали бетонные блоки, кирпичи, деревяшки.

Рядом с бывшей пиццерией расположен небольшой магазин канцтоваров. Продавец Марина работала 30 декабря и незадолго до атаки на город собиралась выйти обедать.

«Было 14:58, я запомнила, наверное, на всю оставшуюся жизнь эти цифры. Помню громкий звук и сильный удар. Потом пыль, грязь, копоть стеной. Я секунд 10 в ступоре стояла. На автомате отбежала в конец магазина. Смотрю на окно — а вместо него зияет дыра, стеллажи повалены», — вспоминает Марина.

Фото: NEWS.ru Пиццерия «Потапыч»

Она отметила, что именно стеллажи спасли ей жизнь. Если бы в магазине были покупатели в тот момент, не обошлось бы без жертв, считает продавщица.

Входную дверь завалило обломками другого здания, поэтому выйти из магазина Марине помогли полицейские, которые достаточно быстро приехали после атаки ВСУ. Как вспомнила продавщица, на улице она увидела раненых.

«У нас рядом с магазином сидели художники, которые продают картины. Я увидела, что пострадал мужчина, жена держала его за голову и кричала: „Вызывайте скорую, он ранен“. Я позвонила. Но, как потом выяснилось, мужчина умер», — рассказала Марина.

Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Павел Колядин/ТАСС Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: МЧС РФ Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

«Чтобы люди меньше видели кровь, тела погибших укутали в пакеты»

По словам Ярослава, один из снарядов упал около остановки, где было достаточно людно, поэтому погибших и раненых было очень много. «На дорогах были сгоревшие машины, лежали разбросанные тела. Некоторых людей с остановки отбросило на дорогу, и тела еще не успели убрать. У многих случилась истерика, кто-то просто лежал, сидел на земле, не мог даже поверить в произошедшее, потому что все началось так неожиданно», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Пока белгородец добирался домой, он видел, что полиция и медики продолжили увозить погибших в результате удара. «Чтобы люди меньше видели кровь, эти тела укутали в специальные пакеты, чтобы паника как-то стихла», — добавил Ярослав.

Он сочувствует всем жителям города, у которых погибли близкие. По словам собеседника NEWS.ru, почти сразу после атаки на Белгород люди пытались связаться со своими членами семьи. «В груди все сжималось от осознания трагедии. Ты понимаешь, что эти люди больше никогда уже не встретят Новый год и не обнимут своих родных. Когда грохот стих, я первым делом стал звонить маме — сообщить, что я не пострадал», — рассказал Ярослав.

Продавщица Марина назвала произошедшее терактом. «Били целенаправленно по мирным жителям, тут ведь нет никаких военных целей», — считает женщина.

По словам Марины, после ударов по Белгороду 30 декабря ее отношение к украинцам изменилось. «Жалость пропала совершенно. Если раньше к мирным жителям Украины была какая-то жалость, то сейчас — нет. Не жалко никого, честно», — отметила продавщица.

Как изменились жители Белгорода после 30 декабря

К настоящему времени коммунальные службы Белгорода работают в усиленном режиме: ремонтируют пострадавшие здания за счет городского бюджета. По словам Марины, владельцы некоторых магазинов восстанавливают все за собственные деньги, которые власти обещали потом компенсировать.

Ярослав отмечает, что людей на улицах стало значительно меньше: они очень быстро передвигаются, чтобы не попасть под возможный обстрел. «Также с 30 декабря почти нет посетителей в городских ресторанах и барах: всем не до праздников. Часть жителей покинули Белгород: кто-то уехал в сельскую местность, кто-то к родным в другие регионы», — рассказал мужчина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Пиццерия «Потапыч» в феврале 2024 года

На автобусных остановках появились бетонные конструкции, где можно укрыться на случай обстрела. Внутри этих убежищ висят плакаты с информацией, как вести себя во время обстрелов и оказывать первую помощь.

В разговоре с NEWS.ru Ярослав отметил, что самое опасное во время удара — это осколки. «Надо не подходить к окнам. Вообще стараться не находиться возле застекленных конструкций (например, остановок с остеклениями). Потому что разлет кусков стекла большой и можно пораниться. А ситуация 30 декабря показала, что значительная часть людей умерли именно от кровопотери после ранения осколками снарядов или стеклами от поврежденной стеклянной остановки», — рассказал мужчина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он отметил, что белгородцы стали «угрюмее и настороженнее», а в некоторых людях «просыпается агрессия и озлобленность». «Некий молодой человек делал фото и видео на мобильный телефон тогда же, 30 декабря. Как он потом объяснил, переслать родным — чтобы они не ехали сюда, в центр. К нему подошел мужчина и стал кричать, вырвал телефон из рук, а потом принялся избивать парня», — привел пример Ярослав.

Оба собеседника NEWS.ru признают, что город стал «прифронтовой зоной», но уезжать они не планируют. «Я приняла решение, что от судьбы не убежишь. Если суждено [умереть] в Белгороде, значит, пусть так. У меня есть вариант поехать в Москву или в Санкт-Петербург. Ну а что, там не было диверсий? В Санкт-Петербурге вот буквально на прошлой неделе что-то взорвали», — заключила Марина.

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