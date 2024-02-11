Несколько тысяч человек остались без света в Херсонской области Сальдо: 7,9 тысячи абонентов в Херсонской области остались без света

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины трансформаторной станции в Каховке 7,9 тысячи абонентов остались без света, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его данным, атака ВСУ произошла поздно вечером 10 февраля, аварийно-восстановительные работы начались утром 11 февраля. Он отметил, что повреждения серьезные.

Вчера поздно вечером вооруженные формирования киевского режима обстреляли трансформаторную подстанцию в городе Каховка. Из-за повреждения подстанции отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов, — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо заявил об уничтожении 26 украинских БПЛА за сутки в регионе. Он также отметил, что на правом берегу Днепра в Херсонской области российские авиация и артиллерия нанесли точные удары по семи пунктам временной дислокации ВСУ.

До этого Сальдо заявлял, что активность ВСУ в регионе свелась к удержанию имеющихся позиций. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона указал, что в большинстве случаев армия Украины использовала беспилотники. Сальдо также подчеркнул, что российские бойцы продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках.