Сальдо рассказал об успехах российских войск под Херсоном Сальдо: войска РФ поразили семь пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

Авиация и артиллерия России за сутки поразили семь пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале. Кроме того, было сбито и подавлено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), указал он.

Артиллерия группировки войск «Днепр» наносила удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Штурмовая авиация успешно применяла ФАБ с УМПК. Нанесены удары по семи пунктам временной дислокации врага, — написал губернатор .

Сальдо также добавил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области преимущественно продолжались позиционные очаговые бои. Их интенсивность глава региона оценил как среднюю.

Ранее Владимир Сальдо заявлял, что активность ВСУ в регионе свелась к удержанию имеющихся позиций. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона указал, что в большинстве случаев армия Украины использовала беспилотники. Сальдо также подчеркнул, что российские бойцы продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках. Помимо этого, удары по позициям ВСУ наносили армейская авиация и самолеты ВКС РФ. Потери украинской армии на этом участке фронта за последнее время составили до 400 военных.