Лжеминеры массово подкладывают муляжи СВУ у станции в Ростовской области SHOT: злоумышленники трижды сообщали о минировании станции Несветай под Ростовом

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Telegram-канал SHOT сообщает, что злоумышленники массового подкладывают муляжи взрывных устройств у грузовой станции Несветай в Ростовской области. По данным канала, с конца января по текущее время туда три раза вызывали саперов и экстренные службы, но к задержкам в движении это не приводило.

Первый сигнал о самодельном взрывном устройстве поступил в конце января. Тогда на месте нашли коробку, из которой выходили провода, они вели к кнопочному телефону Nokia. Специалисты в ходе проверки выяснили, что это муляж.

Второй раз саперов к станции вызвали 7 февраля: при обходе территории был найден черный пакет, из него также торчали провода. Внутри же оказалась батарейка, взрывчатых веществ обнаружено не было.

Третий звонок в экстренные службы поступил накануне, 10 февраля. Саперы нашли будильник, к нему была приклеена батарейка, а также торчали провода. Взрывчатки также не обнаружили.

Ранее в Ярославле местный житель признался, что проник на территорию местной железнодорожной подстанции и пытался ее уничтожить, заложив там СВУ. Взрывное устройство вовремя обнаружили, его обезвредили при помощи подрыва в специальном контейнере. Подозреваемому, 23-летнему молодому человеку, грозит до 20 лет лишения свободы.