Житель Ярославля признался, что заложил взрывчатку на ж/д подстанции SHOT: задержан подозреваемый в попытке подрыва ж/д подстанции в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали жителя Ярославля, который подозревается в попытке подрыва местной железнодорожной подстанции, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, 23-летний юноша во всем признался и рассказал, что проник на территорию объекта, заложил СВУ в нижнюю часть трансформатора и скрылся с места преступления.

Дома у подозреваемого обнаружили балаклаву, перчатки, а также вещества и элементы для конструирования взрывчатки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Жителю Ярославля грозит до 20 лет лишения свободы.

Об обнаружении самодельного взрывного устройства стало известно утром 26 декабря. Дежурный нашел подкоп под бетонной стеной во время обхода и вызвал полицию. На место также прибыли саперы, которые подорвали СВУ в специальном контейнере.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошел второй случай поджога железнодорожного оборудования. Инцидент произошел на станции Буйнакск, возбуждено уголовно дело о теракте. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия шестилитровую пластиковую канистру. Предположительно, в ней был бензин.