На Украине сообщили об атаке на БДК «Цезарь Куников» в Черном море «Украинская правда»: морские дроны подбили БДК «Цезарь Куников» в Черном море

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Большой десантный корабль «Цезарь Куников»

«Украинская правда» сообщает со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины, что морские дроны подбили большой десантный корабль «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море. По данным издания, судно в результате атаки получило повреждения. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным «Украинской правды», дроны атаковали корабль утром 14 февраля. Официального подтверждения этой информации нет.

Дмитрий Шкребец, отец одного из срочников, пропавших после затопления крейсера «Москва» весной 2022 года, ранее заявил, что Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу по факту трагедии. Он опубликовал документ из СК с соответствующим содержанием. По словам мужчины, в СК не могут продолжить расследование из-за невозможности привлечь к ответственности виновных.

Шкребец отметил, что не видит смысла обжаловать решение Следственного комитета, поскольку ему «совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего». При этом он считает, что помимо непосредственных виновных в затоплении крейсера есть и другие ответственные — «те, кто своими действиями, а иные бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего».

Утром 14 апреля 2022 года Министерство обороны России сообщило, что на крейсере «Москва» произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. 22 апреля появились официальные данные о жертвах ЧП. В военном ведомстве рассказали, что один человек погиб, еще 27 пропали без вести во время борьбы за живучесть корабля. С крейсера были эвакуированы 396 человек и доставлены в Севастополь.

Минобороны России не называло причины пожара на крейсере. При этом, по мнению украинской стороны, «Москва» затонула в результате удара двух противокорабельных ракет «Нептун», выпущенных украинскими вооруженными силами.