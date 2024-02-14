Что случилось с БДК «Цезарь Куников»? Последние данные, что известно

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В Кремле не стали комментировать информацию о большом десантном корабле «Цезарь Куников». Что известно об атаке у берегов Черного моря, чем известен БДК и какое оружие против него могли применить?

Что сказали в Кремле об атаке в Черном море

В ежедневном брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ любые вопросы о судьбе большого десантного корабля «Цезарь Куников». Ранее украинская разведка заявила, что корабль Черноморского флота был атакован у побережья Крыма в районе Алупки.

«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.

Минобороны РФ никак не комментировало ситуацию с военным кораблем.

Что известно об атаке на БДК «Цезарь Куников»

Сообщения о том, что российский десантный корабль подвергся атаке недалеко от берегов Крыма, появились ранним утром 14 февраля. Источники в соцсетях сообщили о применении Украиной морских беспилотников.

Через несколько часов заявление об ударе по «Цезарю Куникову» сделало Главное управление разведки Украины. В Сети появились видеозаписи, снятые как с морских беспилотников, так и с берега — на них некое судно охвачено огнем, а его корпус сильно накренен.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал аудиозапись беседы с якобы очевидцем атаки на БДК «Цезарь Куников». Мужчина утверждает, что инцидент произошел около шести утра. По утверждению канала, пожар на море заметили местные жители.

По сообщению Telegram-канала «Два Майора», экипаж «Цезаря Куникова» цел.

«Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО», — пишет «Рыбарь».

Telegram-канал «Милитарист» сообщил, что атаку на Черном море координировал американский стратегический беспилотник Global Hawk: ночью он курсировал по маршруту напротив Крыма.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Чем известен «Цезарь Куников»

БДК «Цезарь Куников» был построен в 1986 году в Польше. После распада Советского Союза корабль, базировавшийся в Донузлаве, вошел в состав Черноморского флота РФ и встал в Севастополе.

«Цезарь Куников», названный в честь Героя СССР, отличившегося в боях за Малую Землю, участвовал в нескольких военных операциях. Во время марш-броска российских десантников на Приштину в 1999 году корабль участвовал в переброске на Балканы российского миротворческого контингента.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Высадка десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья на полигоне Опук с большого десантного корабля «Цезарь Куников»

10 августа 2008 года «Цезарь Куников» был флагманом группы кораблей Черноморского флота, принявших морской бой с ВМС Грузии. Как отмечала газета ЧФ «Флаг Родины», для моряков с БДК «шестидневная война растянулась на 20 дней».

С октября 2015 года «Цезарь Куников» участвовал в так называемом Сирийском экспрессе — переброске российских военнослужащих и снабжения в Сирию для борьбы с террористами «Исламского государства» (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена).

Что известно о морских дронах ВСУ

Политик и обозреватель Олег Царев рассказал подробности про морские дроны Magura V5, изготовителем которых является украинская компания «Спецтехноэкспорт». Дроны способны работать автономно до 60 часов; дальность составляет до 400 км (может быть увеличена до 800 км); масса боевой нагрузки 200 кг; дрон оборудован автопилотом, системами ночного видения и бесшумным двигателем. Стоимость единицы составляет около $273 тысяч.

Морской дрон Magura V5 впервые был представлен в июле 2023 года на Международной ярмарке оборонной промышленности (IDIF) в Стамбуле.

По данным Covert Shores, кроме различных модификаций Magura, у ВСУ есть также крупные безэкипажные катера Mamai и Sea Baby, миниатюрный Sonobot 5, полученный от Германии, и управляемые торпеды Toloka TK-150 и Marichka.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru, что для того, чтобы обезопасить Черноморский флот, необходимо «максимально усилить защиту кораблей и разведку».

«Должны дежурить наши БПЛА, наши морские дроны, радиоразведка, радиолокационная разведка, должны работать РЛС. Все, что может видеть и слышать, записывать все об окружающей среде за многие километры, включая РЛС», — указал Матвийчук.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, «меры уже принимаются».

«Еще ведется работа по выяснению причины, каким образом был поврежден БДК „Цезарь Куников“. Но я точно знаю, что министр обороны приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы в будущем не допустить атаки. Главное — это быстрое обнаружение БПЛА», — заявил Заварзин NEWS.ru.

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