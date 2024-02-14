В Кремле не стали комментировать информацию о большом десантном корабле «Цезарь Куников». Что известно об атаке у берегов Черного моря, чем известен БДК и какое оружие против него могли применить?
Что сказали в Кремле об атаке в Черном море
В ежедневном брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ любые вопросы о судьбе большого десантного корабля «Цезарь Куников». Ранее украинская разведка заявила, что корабль Черноморского флота был атакован у побережья Крыма в районе Алупки.
«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны», — сказал Песков.
Минобороны РФ никак не комментировало ситуацию с военным кораблем.
Что известно об атаке на БДК «Цезарь Куников»
Сообщения о том, что российский десантный корабль подвергся атаке недалеко от берегов Крыма, появились ранним утром 14 февраля. Источники в соцсетях сообщили о применении Украиной морских беспилотников.
Через несколько часов заявление об ударе по «Цезарю Куникову» сделало Главное управление разведки Украины. В Сети появились видеозаписи, снятые как с морских беспилотников, так и с берега — на них некое судно охвачено огнем, а его корпус сильно накренен.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал аудиозапись беседы с якобы очевидцем атаки на БДК «Цезарь Куников». Мужчина утверждает, что инцидент произошел около шести утра. По утверждению канала, пожар на море заметили местные жители.
По сообщению Telegram-канала «Два Майора», экипаж «Цезаря Куникова» цел.
«Удар наносился безэкипажными кораблями, а координацию и наведение, как и прежде, осуществляла беспилотная разведывательная авиация НАТО», — пишет «Рыбарь».
Telegram-канал «Милитарист» сообщил, что атаку на Черном море координировал американский стратегический беспилотник Global Hawk: ночью он курсировал по маршруту напротив Крыма.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Чем известен «Цезарь Куников»
БДК «Цезарь Куников» был построен в 1986 году в Польше. После распада Советского Союза корабль, базировавшийся в Донузлаве, вошел в состав Черноморского флота РФ и встал в Севастополе.
«Цезарь Куников», названный в честь Героя СССР, отличившегося в боях за Малую Землю, участвовал в нескольких военных операциях. Во время марш-броска российских десантников на Приштину в 1999 году корабль участвовал в переброске на Балканы российского миротворческого контингента.
10 августа 2008 года «Цезарь Куников» был флагманом группы кораблей Черноморского флота, принявших морской бой с ВМС Грузии. Как отмечала газета ЧФ «Флаг Родины», для моряков с БДК «шестидневная война растянулась на 20 дней».
С октября 2015 года «Цезарь Куников» участвовал в так называемом Сирийском экспрессе — переброске российских военнослужащих и снабжения в Сирию для борьбы с террористами «Исламского государства» (организация признана террористической в РФ, деятельность запрещена).
Что известно о морских дронах ВСУ
Политик и обозреватель Олег Царев рассказал подробности про морские дроны Magura V5, изготовителем которых является украинская компания «Спецтехноэкспорт». Дроны способны работать автономно до 60 часов; дальность составляет до 400 км (может быть увеличена до 800 км); масса боевой нагрузки 200 кг; дрон оборудован автопилотом, системами ночного видения и бесшумным двигателем. Стоимость единицы составляет около $273 тысяч.
Морской дрон Magura V5 впервые был представлен в июле 2023 года на Международной ярмарке оборонной промышленности (IDIF) в Стамбуле.
По данным Covert Shores, кроме различных модификаций Magura, у ВСУ есть также крупные безэкипажные катера Mamai и Sea Baby, миниатюрный Sonobot 5, полученный от Германии, и управляемые торпеды Toloka TK-150 и Marichka.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru, что для того, чтобы обезопасить Черноморский флот, необходимо «максимально усилить защиту кораблей и разведку».
«Должны дежурить наши БПЛА, наши морские дроны, радиоразведка, радиолокационная разведка, должны работать РЛС. Все, что может видеть и слышать, записывать все об окружающей среде за многие километры, включая РЛС», — указал Матвийчук.
По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, «меры уже принимаются».
«Еще ведется работа по выяснению причины, каким образом был поврежден БДК „Цезарь Куников“. Но я точно знаю, что министр обороны приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы в будущем не допустить атаки. Главное — это быстрое обнаружение БПЛА», — заявил Заварзин NEWS.ru.
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