ВСУ впервые применили американские гибридные бомбы в зоне СВО «Ратник 2-го раZряда» показал видео с обломками американской бомбы GLSDB на СВО

Фото: U.S. Air National Guard/Jordan Martin

Украинские войска впервые применили американскую гибридную авиабомбу GLSDB в зоне специальной военной операции России. Кадры с обломками снаряда показал Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда». Боеприпас обнаружили в районе Кременной.

Вооруженные силы Украины выпустили бомбу из реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряд GLSDB был создан компаниями Boeing и Saab Group, которые модифицировали бомбу малого диаметра и добавили к ней ракетный двигатель. Боеприпас имеет дальность действия 150 километров.

Командующий украинскими объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что самолеты F-16 производства США для Украины передадут вместе с дальнобойными крылатыми ракетами, чей радиус поражения составляет до 500 километров. Не исключено, что он мог иметь в виду крылатые ракеты «воздух — поверхность» типа AGM-158 JASSM.

Этот снаряд является невероятно точным — его круговое вероятное отклонение от цели не превышает 2,5 метра. По словам специалистов по вооружению, такие ракеты являются крайне сложной целью для систем противовоздушной обороны, поэтому лучшим решением будет уничтожение их носителей на земле.