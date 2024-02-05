В ВСУ рассказали, какой подарок от Запада получит Киев вместе с F-16 Генерал Наев: Киев получит F-16 со снарядами дальностью до 500 километров

Фото: U.S. Air National Guard/Nicholas Battani

F-16

Самолеты F-16 производства США для Украины передадут вместе с дальнобойным крылатыми ракетами, радиус поражения которых составляет до 500 километров, заявил командующий украинскими объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. По данным УНИАН, которое приводит слова генерала, он мог иметь в виду крылатые ракеты «воздух — поверхность» типа AGM-158 JASSM.

В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров, — заявил Наев.

В Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин сообщил, что F-16 может нести и применять только один тип крылатых ракет «воздух — земля» с вышеуказанными характеристиками — AGM-158 JASSM. По его словам, данный снаряд является невероятно точным — круговое вероятное отклонение от цели не превышает 2,5 метра.

Гашеткин уточнил, что такие ракеты являются крайне сложной целью для систем ПВО, поэтому лучшим решением, по его мнению, будет уничтожение их носителей на земле. При этом эксперт подчеркнул, что у ВСУ не так много аэродромов, где могли бы базироваться американские F-16 ввиду непростого обслуживания таких истребителей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по его мнению, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.