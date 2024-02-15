Минздрав уточнил число жертв обстрела ВСУ торгового центра в Белгороде Минздрав: шесть человек погибли и 17 пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При обстреле Вооруженными силами Украины торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Еще 17 человек, среди которых четверо детей, получили различные ранения.

В результате обстрела <...> торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада медиков-специалистов из федеральных центров. Также развернуты телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова опубликовала фото с коляской, в которой погиб младенец при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Она отметила, что малышу было четыре месяца. При этом известно, что на прогулке с ребенком была его мать, она не пострадала. Сейчас с женщиной работают психологи.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде примерно в полдень 15 февраля. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет было сбито ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.