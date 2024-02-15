Стало известно о состоянии матери погибшего при атаке на Белгород младенца SHOT: с матерью погибшего при атаке ВСУ на Белгород младенца работают психологи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать младенца, погибшего при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Белгород, не пострадала, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сейчас с женщиной работают психологи.

Как передает канал, погибшую девочку звали Валя. Во время атаки ВСУ ее мать гуляла с коляской на территории местной школы. Осколки украинского снаряда попали в ребенка.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова ранее опубликовала фото с коляской, в которой находился младенец. По ее словам, погибшей было всего четыре месяца.

Украинские войска атаковали жилые кварталы Белгорода днем 15 февраля. По информации Министерства обороны РФ, в небе над регионом было сбито 14 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 человек пострадали, среди них также есть несовершеннолетние. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Белгород направили бригаду врачей из федеральных центров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что атаку ВСУ на Белгород необходимо расценивать как агонию режима, который не может похвастаться успехами на поле боя даже при колоссальной военной поддержке западных союзников. Парламентарий выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил им, а также пострадавшим, подчеркнув, что возмездие неминуемо.