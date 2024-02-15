«Предсмертная агония»: депутат Хинштейн об ударе ВСУ по Белгороду Депутат Хинштейн назвал трусостью удар ВСУ по Белгороду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Атаку ВСУ на Белгород следует расценивать как агонию режима, который не может похвастаться успехами на поле боя даже при колоссальной военной поддержке своих союзников, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил им, а также пострадавшим, подчеркнув, что возмездие неминуемо.

Террористический акт устрашения обрушился сегодня на Белгород. Это не что иное, как трусливая предсмертная агония киевского режима, который даже при колоссальной военной поддержке своих союзников ничего не может на поле боя, — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде примерно в полдень 15 февраля. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет были сбиты ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.

Разные источники сообщают о разном количестве пострадавших. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять человек погибли и еще 18 пострадали, среди жертв есть один ребенок. Как сообщили в Минобороны, украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Вампир».