Главком ВСУ Сырский приказал отступать: новости СВО на утро 14 февраля

Фото: МО Украины

Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении России максимальных потерь, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Новый главком подчеркнул, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат, потому что они являются «главной ценностью».

Также Сырский отметил, что ситуация на передовой сейчас очень напряженная. Во время обороны украинская армия будет задействовать укрепления и средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Главком указал, что дальнейшие перспективы ВСУ будут напрямую зависеть от поддержки Запада. Сейчас помощи недостаточно, отметил Сырский.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 13 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами противовоздушной обороны над территорией Клинцовского района.

Военный эксперт ответил на слухи о «царь-поезде» ВС РФ

Слухи про якобы построенный ВС РФ «царь-поезд» больше похожи на выдумку украинских пабликов, чем на правду, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Храмчихин. Об этом, по словам аналитика, говорит, например, характер снимков, опубликованных источниками, которые заявляют о его существовании.

Замдиректора Института политического и военного анализа отметил, что в теории такая конструкция могла бы показать относительную эффективность, но есть нюанс — она вряд ли бы устояла перед бронетехникой.

Фото: МО РФ

В Госдуме дали оценку удару по Селидово

Вооруженные силы России наносят удары по складам и полигонам ВСУ, чтобы до конца «обесточить» резервы и ресурсы украинской армии, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин, комментируя возможный удар ВС РФ по полигону Селидово, пишет Lenta.ru. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Командир «Ахмата» назвал срок окончания СВО

Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, предположил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов. По его мнению, конфликт на Украине должен завершиться к ноябрю, когда в США запланированы президентские выборы.

Командир «Ахмата» полагает, что скорому завершению конфликта на Украине будет способствовать ухудшение экономической ситуации в США. По его мнению, в Штатах будет постепенно нарастать волна народных протестов. Алаудинов считает, что в отдельных штатах будет расти число сторонников независимости, как в случае с Техасом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Апти Алаудинов

В Европе не верят в победу Украины

Порядка 64% жителей Германии считают, что Киев не сможет победить в противостоянии с Россией на Украине, как показывают результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa для телеканалов RTL и n-tv. Противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов.

Уточняется, что конфликт на Украине стал второй по значимости темой для немцев на этой неделе — об этом сообщили 35% опрошенных. Более весомой оказалась только тема действий правительства ФРГ (37%).

Названы уроки, которые военные мира извлекли из конфликта на Украине

Опыт боевых действий на Украине начинает влиять на мышление вооруженных сил других стран, говорится в отчете The Military Balance 2024, который публикует Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS). Аналитики пояснили, что армии мира стали больше внимания уделять подводным беспилотникам, дронам-камикадзе и системам борьбы с ними.

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