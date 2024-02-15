«В ближайшем будущем»: в Германии рассказали, что скоро случится с Украиной Немецкий эксперт Масала: Украина скоро потеряет еще больше городов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины рискуют потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил немецкий военный эксперт Карло Масала в беседе с ZDF. По его мнению, это может произойти уже в скором времени.

С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали, — сказал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит от наступательных действий к ведению оборонительной операции. По его словам, во время обороны военные будут задействовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Дальнейшие перспективы украинской армии напрямую зависят от поддержки Запада, однако сейчас помощи недостаточно, указал главком ВСУ.

До этого американский экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что Украине нужно согласиться на мирные переговоры с Россией, чтобы остановить катастрофу в стране. Он отметил, что государство разрушается шаг за шагом. Он подчеркнул, что огромное количество людей вынуждено покинуть Украину. Кроме того, добавил экономист, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают.