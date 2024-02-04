В США указали Украине на единственную возможность остановить катастрофу Сакс: Киев должен согласиться на переговоры для прекращения разрушения Украины

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Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что государство разрушается шаг за шагом.

Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз, — заявил Сакс.

Он подчеркнул, что огромное количество людей вынуждено покинуть Украину. При этом экономическая ситуация в стране также остается тяжелой, считает Сакс. Кроме того, добавил экономист, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают. Он считает, что разрешить конфликт можно только путем переговоров.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украину в ближайшие три месяца ждет самое масштабное и сложное наступление России с начала конфликта. По словам эксперта, страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Карасев подчеркнул, что ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь, которая не может существенно повлиять на ситуацию.