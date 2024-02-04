«Только начинается»: ВСУ предрекли три самых тяжелых месяца с начала СВО Политолог Карасев: Украину ожидают самые тяжелые три месяца с начала СВО

Фото: МО Украины

Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка». По его словам, страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением, ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь.

Наступление их (России. — NEWS.ru.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться, — отметил аналитик.

До этого сообщалось, что в ближайшие месяцы Россия проведет крупные военные операции в зоне СВО на Украине, а именно в Харьковской и Запорожской областях. В беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что будут взяты под контроль Харьков, Запорожье и Николаев.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ранее подчеркнула, что Харьковская, Николаевская и Одесская области должны перейти под контроль России. По ее мнению, это очевидно практически всем, однако Запад мешает переговорам, результатом которых станут территориальные уступки со стороны Киева. Ковитиди считает, что чем дольше на Украине будет происходить «политический и экономический бардак», тем больше вырастет площадь территорий, «желающих жить в РФ».