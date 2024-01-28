В Совфеде назвали украинские города, которые должны стать российскими Ковитиди: Николаев, Одесса и Харьков должны отойти России

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Ольга Ковитиди

Одесская, Николаевская и Харьковская области должны перейти под контроль России, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это очевидно практически всем, однако Запад мешает переговорам, результатом которых будут территориальные уступки со стороны Киева.

За пределами России растет осознание никчемности и токсичности режима [Владимира] Зеленского. Тот факт, что Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевиден практически всем, — заявила Ковитиди.

Сенатор выразила мнение: чем дольше на Украине будет «политический и экономический бардак», тем сильнее вырастит площадь территорий, «желающих жить в России». По словам Ковитиди, Запад понимает необходимость переговоров Киева и Москвы с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России. Поэтому партнеры Украины будут всячески мешать этому, добавила парламентарий.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. Он добавил, что если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы.