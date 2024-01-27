В США назвали города, которые может потерять Украина Риттер: Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одесса

Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск — эти четыре территории находятся за пределами уже существующих областей (входящих в состав России. — NEWS.ru.), они, вероятно, тоже станут частью России, — отметил он.

Он добавил, что если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Он пояснил, что если потребуется, то российские войска могут дойти вплоть до польской границы.

Ранее Риттер заявил, что удары российской беспилотной авиации, в частности дронов «Ланцет», «сковали» украинскую армию. По его словам, Вооруженные силы России имеют столько БПЛА, что их хватит на каждого военного ВСУ. Россия может нанести стратегические удары по ВСУ «роями дронов», а Запад при этом понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники, резюмировал аналитик.