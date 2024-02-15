В Совфеде оценили вероятность заморозки украинского конфликта Сенатор Джабаров: заморозка украинского конфликта даст ВСУ шанс накопить силы

Фото: МО Украины

Заморозка украинского конфликта выгодна для Запада и Киева, но не для России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с Lenta.ru сенатор отметил, что ВСУ могут использовать заморозку конфликта, чтобы накопить силы.

Как уточнил Джабаров, в случае такого варианта развития событий украинская армия после восстановления сил и пополнения арсеналов вооружения захочет продолжить боевые действия. По словам сенатора, пока «украинская военная машина не сломана», Россия будет находиться под угрозой.

Я думаю, что [заморозка конфликта] выгодна Западу и Украине, чтобы поднакопить силы, пополнить арсеналы, ввести в строй новые виды вооружений, а после этого опять продолжить боевые действия. Пока украинская военная машина сломана не будет, оттуда всегда будет исходить угроза нашей стране, — высказался сенатор.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад своими заявлениями о намерении России напасть на страны НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Он заверил, что ничего подобного не произойдет. Кроме того, Нарышкин отметил, что заявления о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну.