Нарышкин отверг вариант отказа России от целей СВО Нарышкин: сигналы НАТО не заставят Россию отказаться от целей СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад своими заявлениями о намерении России напасть на страны НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он заверил, что ничего подобного не произойдет.

Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся, — сказал Нарышкин.

Он также рассказал, что результаты закрытых социологических опросов на Западе показывают усталость местного населения от украинского кризиса и отсутствие веры в поражение России. По словам Нарышкина, мало кто из западных граждан считает целесообразным оказание финансовой помощи Киеву.

Кроме того, Нарышкин отметил, что заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.

Ранее президент Чехии генерал Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза и армиям стран континента «следует готовиться к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе». Он предположил, что после возможной заморозки ситуации на Украине у Москвы появится время на восстановление сил.