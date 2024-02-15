Стали известны характеристики бомб GLSDB, которые впервые применили ВСУ Военный эксперт Дандыкин: бомбы GLSDB можно наводить на конкретную цель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые гибридные бомбы GLSDB, которые впервые применили ВСУ, можно наводить на конкретную цель, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт отметил, что снаряд планирует к заданной цели и имеет большую точность. При этом, по словам эксперта, российские ПВО могут засекать эти бомбы.

Используется снаряд американской системы HIMARS. К нему крепится авиационная бомба с крылышками, выстреливается, летит на какое-то расстояние, отваливается, и бомба планирует к заданной цели на определенное количество километров. Бомба не простая, а с наведением на конкретную цель. В принципе, мы уже знаем, что GLSDB сбиваемы, — пояснил Дандыкин.

По его словам, у России есть аналоги GLSDB, но в другом исполнении. Дандыкин уточнил, что российские военные используют планирующие бомбы, которые могут лететь на десятки километров.

Мы используем планирующие авиабомбы, которые тоже летят на несколько десятков километров. Они достаточно точные, летят куда надо, — подчеркнул Дандыкин.

Украинские войска ранее впервые применили американскую гибридную авиабомбу GLSDB в зоне специальной военной операции России. Кадры с обломками снаряда появились в Telegram-каналах. Боеприпас обнаружили в районе Кременной.