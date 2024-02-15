Появились кадры первых минут обстрела Белгорода, где жители ищут укрытие «112» опубликовал кадры первых минут обстрела Белгорода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео первых минут обстрела Белгорода. На кадрах жители спешат в укрытие. В это время звучит сирена, слышны звуки взрывов и автомобильной сигнализации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород погибли пять человек, 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

По данным Министерства обороны РФ, над территорией области было сбито 14 украинских снарядов. Для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Вампир». Попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам пресекли около 12:30.

В результате атаки повреждения получил торговый центр. Также сообщается, что обломки ракет упали на стадион около школы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти обратятся в Совет Безопасности ООН в результате случившегося. Она назвала атаку актом терроризма.