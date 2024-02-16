Российские военные деморализуют ВСУ похоронным маршем и криками детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные включают около позиций Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации похоронный марш для их деморализации, сообщили в Министерстве обороны России. Как подчеркнули в ведомстве, бойцы ВС РФ также озвучивают фамилии погибших украинских солдат и транслируют по громкой связи крики детей, передает РИА Новости.

На данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ, — заявил командир звуковещательной станции группировки войск «Восток» с позывным Дед.

По словам военнослужащего, расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что после такого воздействия на некоторых участках украинские военные переставали оказывать сопротивление и сдавались в плен. Подобный комплекс работает на расстоянии трех — пяти километров от противника.

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что группа солдат ВСУ сдалась в плен без единого выстрела под Работино в Запорожской области. По его словам, командование отправило украинских военных на позиции, находящиеся под контролем российских войск. Как подчеркнул Рогов, российские бойцы сначала подпустили украинских военных к позициям в районе населенного пункта, затем те добровольно сдались.