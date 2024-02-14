Рогов: бойцы ВСУ сдались в плен без единого выстрела под Работино

Фото: МО РФ

Группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен без единого выстрела на линии фронта под Работино в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые передает РИА Новости, командование отправило украинских военных на позиции, находящиеся под контролем российских войск.

Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела, — сообщил Рогов.

По его словам, российские военные сначала подпустили украинских бойцов к позициям под Работино, затем те добровольно сдались в плен. Ожесточенные бои в районе населенного пункта идут с прошлого года.

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий ранее заявил, что служащие в ВСУ женщины стали попадать в плен на Сватовско-Кременском участке фронта. По его словам, именно на этом направлении наблюдается рост числа женщин-военнослужащих из украинских националистических батальонов. В частности, речь идет об «Айдаре» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Азове» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).