«Лишь вопрос времени». Что западные СМИ пишут о ситуации в Авдеевке?

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Авдеевка может стать первым серьезным испытанием для нового главкома ВСУ Александра Сырского, который должен решить, признавать ли поражение и когда выводить войска из города, отметили журналисты американского издания The Washington Post. Что еще западная пресса пишет о ситуации на этом участке фронта СВО?

Реакция западных СМИ на битву за Авдеевку

«Разрушенный коксохимический завод, некогда бывший экономическим столпом Донбасса, вероятно, станет последним украинским оплотом в Авдеевке. Украинцы говорят, что сдача города — это лишь вопрос времени, и накануне военные заявили, что войска отошли с некоторых позиций, поскольку русские начали стремительно наступать. Авдеевка может стать первым серьезным испытанием для нового главкома ВСУ Александра Сырского, который должен решить, признавать ли поражение и когда выводить войска. Многие военнослужащие обвиняют Сырского, что он слишком долго ждал, чтобы сделать то же самое в Бахмуте. Захват Авдеевки ознаменовал бы самую значительную победу Москвы на поле боя с момента провала украинского контрнаступления и стал бы серьезным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку у Киева не хватает солдат, оружия, боеприпасов, боевого духа и денег. Авдеевка, расположенная всего в 15 милях от Донецка, имеет для России больше стратегической ценности, чем Бахмут. Оттеснение украинцев от Донецка и его жилых районов может поднять боевой дух российских войск», — заявили журналисты The Washington Post.

Авторы The New York Times отметили, что украинские подразделения отходят с позиций в Авдеевке после того, как российские войска прорвали важнейшую линию снабжения и угрожают им окружением.

Фото: МО Украины

«Пресс-секретарь сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий сказал, что украинцы „маневрируют“ и „иногда отходят на более выгодные позиции, а иногда отражают вражеские атаки“. Он также сообщил, что военное командование создало резервный логистический маршрут для снабжения войск в Авдеевке. „Снабжение и эвакуация из Авдеевки стали сложной задачей, но был задействован альтернативный логистический маршрут, подготовленный заранее“, — сказал Лыховий. По его словам, конечной целью россиян является окружение Авдеевского коксохимического завода, который может быть использован украинцами как последний рубеж обороны, если они будут вынуждены полностью вывести свои силы из жилых районов города», — добавили журналисты.

Издание BBC подчеркнуло, что Украина продолжает сражаться в разрушенной Авдеевке, несмотря на острую нехватку оружия.

«По мере того как конфликт приближается к концу второго года, настроение среди защитников Украины становится все мрачнее: сказываются усталость, разочарование от нехватки оружия и осознание того, что быстрой военной победы не будет», — пишут американские журналисты.

The Financial Times считает, что битва за Авдеевку испытывает на прочность нового главкома ВСУ Александра Сырского.

«Вместо того чтобы отступить из Авдеевки, где солдаты уже экономят боеприпасы, новый главнокомандующий генерал Александр Сырский направил в город подкрепление. Укрепление Авдеевки вызвало параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Бахмута. Защита Авдеевки может оказаться столь же дорогостоящей в момент, когда украинская армия нуждается в пополнении рядов за счет мобилизации. Российский способ ведения городской войны часто включает в себя уничтожение всех зданий с помощью артиллерии, это лишит украинских защитников укрытия. Не имея боеприпасов, украинцы не смогут открыть ответный огонь по российским артиллерийским позициям», — отметили журналисты.

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