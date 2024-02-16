Найти и уничтожить. Как и где РФ могла ответить ВСУ за обстрел Белгорода?

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода

ВС РФ обнаружили и уничтожили украинский расчет РСЗО «Вампир», который вчера, 15 февраля, нанес удар по Белгороду, сообщил военкор Евгений Поддубный. Что об этом нужно знать, какие последние новости выходили об атаке Украины на российский город?

Атака ВСУ на Белгород: последние новости

«Все, кто переводил и переводит деньги „на ВСУ“ и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут. А мы должны это соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически», — прокомментировала обстрел Белгорода официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Двое взрослых и ребенок, доставленные в Москву из Белгорода на лечение, находятся в тяжелом состоянии, один ребенок — средней тяжести, рассказали сегодня в Минздраве России.

Один из погибших при вчерашней атаке ВСУ — студент из Сирии Мохаммед Шенани, передает RT. Он приехал в РФ в прошлом году, с 1 сентября 20-летний молодой человек учился в Белгородском госинституте искусств и культуры, изучал литературу и русский язык.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

«В момент атаки Мохаммед был в торговом центре. Руководство института пытается связаться с его родителями, чтобы решить вопрос транспортировки тела на родину», — добавили журналисты.

Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего сегодня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 19, сообщил сегодня губернатор Вячеслав Гладков. Десять человек находятся в больницах города, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, уточнил он. Четверых пострадавших отправили в Москву. В результате атаки ВСУ погибли семь человек, в том числе маленький ребенок.

Как ВС РФ могли ответить на обстрел Белгорода

«Военнослужащие группировки прикрытия государственной границы в ходе разведки обнаружили расчет РСЗО „Вампир“, который наносил удар по Белгороду. Машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. Вечером, около 21 часа, ракетчики армии России нанесли удар с использованием ОТРК. В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты. Персональная охота на террористов, которые ведут обстрелы гражданских объектов на территории Белгородской области, продолжается. Теракт — это месть киевского режима за неудачи на фронте. Армия противника — это армия трусов и детоубийц», — заявил военкор Евгений Поддубный.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

«Старше Эдды» написал, что вчера у немногочисленных оставшихся мирных жителей населенного пункта Липцы Харьковской области «выдалась одна из самых веселых ночей».

«Наши военные искали „Вампир“, который работает по Белгороду, а заодно нашли несколько ПВД врага. Разведка, артиллерия, авиация и ракетчики отработали хорошо, мирняк не пострадал. Хотя в следующий раз, боюсь, может и пострадать, никто не простит обстрелы русских городов, а украинец слишком уж любит прятаться среди гражданских. Ждать, пока он уедет и встанет в чистом поле (а противник так не сделает), никто не будет. Потому, уважаемые мирные граждане, убегайте сразу, как только украинские оккупанты разместились возле вас, убегайте и по возможности сообщайте их координаты. Ковыряли вчера не только Липцы, по всей приграничной территории и по Харькову работали наши вооруженные силы, а самое главное — интенсивность работы спадать не будет, пока все гнезда не будут вычищены, а территория как минимум не станет полностью демилитаризированной», — подчеркнул автор канала.

Военкор Андрей Руденко считает, что «уничтожать надо тех, кто отдавал приказ об ударах по мирным гражданам в Белгороде».

«Ликвидация одной установки РСЗО „Вампир“ не решит проблемы с ударами со стороны нацистов по мирным. А вот если бы ракета прилетела в дом Александра Сырского или Владимира Зеленского, это бы возымело эффект», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

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