Стало известно о возможном уничтожении ударившей по Белгороду РСЗО Поддубный: армия РФ уничтожила ударившую по Белгороду РСЗО «Вампир»

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет РСЗО «Вампир», нанесший удар по Белгороду 15 февраля, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. Она была уничтожена российскими ракетчиками с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Поддубный утверждает, что машина РСЗО была обнаружена группировкой прикрытия государственной границы в ходе разведки. Предполагается, что именно она нанесла удар по Белгороду, в результате которого погибли мирные жители. Расчет РСЗО украинской армии был уничтожен вместе с машиной.

Ракетчики армии России нанесли удар с использованием ОТРК. В результате уничтожен расчет, боевая машина. В ходе удара есть убитые и раненые среди личного состава противника, который находился в зоне поражения нашей ракеты, — заявил военкор.

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород в минувший четверг, 15 февраля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадали по меньшей мере 19 человек. Четырех человек, в том числе одного ребенка, отправили в Москву на лечение. Жертвами атаки ВСУ стали семь человек.