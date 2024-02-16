СК возбудил дело о теракте после удара по Белгороду

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела Вооруженными силами Украины Белгородской области РФ 15 февраля, сообщает пресс-служба ведомства. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступлению, в том числе и тех, кто отдавал приказы.

Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода выросло до 19 человек. Один из жителей города самостоятельно обратился за помощью. Четырех человек, в том числе двоих детей, поездом отправили в Москву, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести. Жертвами удара стали семь человек.

Тем временем военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские силы обнаружили и уничтожили расчет РСЗО «Вампир», нанесший удар по Белгороду. По его словам, машина перемещалась в районе населенного пункта Липцы. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Также накануне официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал недопустимыми удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. По его словам, атаки должны быть прекращены.