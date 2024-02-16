ВС РФ готовы наступать в Запорожье? Новости с фронтов СВО 16 февраля

Фото: МО РФ

ВС РФ продолжают успешно наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Херсона, Крыма, Работино, Клещеевки, Часова Яра, Крынок, Купянска, Харькова, какие последние новости сегодня поступали с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине 16 февраля?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении — встречные бои западнее села Работино, у Новопрокоповки и Вербового. Без успеха для обеих сторон. На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали в районе Ивановского и Богдановки. ВСУ удержали позиции. На Луганском направлении российские войска стремятся прорваться к Белогоровке. Бои в промзоне восточнее села. ВСУ делают тактические отходы, а потом контратакуют. В районе Ямполевки и Тернов ВС РФ вели наступательные действия. Но уже не столь активно. В Табаевке — встречные бои», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении без изменений. Немногочисленные подразделения ВСУ продолжают сидеть в подвалах в Крынках, основной урон противник наносит нашим войскам при помощи дронов, артиллерии и дистанционного минирования. На Запорожском фронте противник оценивает нашу группировку войск как превосходящую по численности даже ударные соединения ВС России на Авдеевском направлении. Враг ожидает перехода армии России в наступление на этом участке фронта. На Кураховском направлении идут бои в Георгиевке, к населенному пункту наши войска так пытаются подойти с юго-востока. Южнее Марьинки, в Новомихайловке, наши войска продвигаются к центру населенного пункта. На направлении к Часову Яру армия России атакует у Богдановки, Ивановского (Красного), Марьинки. Вчера ВСУ совершили из РСЗО обстрел Белгорода, удар пришелся по мирным объектам, таким как торговый центр и пришкольные территории. Часть ракет хоть и была перехвачена, жертвами стали семь человек, сообщает губернатор, 19 ранены. В ДНР от обстрелов ранены трое гражданских», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Военкоров Русской Весны»

«Основное из выводов американского Института изучения войны: армия России пробилась с боями к северо-востоку от Синьковки и юго-востоку от Ольшаны — оба района расположены к северо-востоку от Купянска. 15 февраля российские войска продвинулись в районе Артемовска (Бахмута). Видео от 14 февраля показывает, что ВС РФ вышли к западу от Артемовска. Российские войска продвинулись в направлении Георгиевки (к западу от Донецка) и вдоль улицы Тимирязевской на юго-восточной окраине Новомихайловки (к юго-западу от Донецка), сообщает ряд источников. Армия России продвинулась на границе Донецкой и Запорожской областей. Видео от 14 февраля показывает, что российские войска вышли к западу от Новодонецкого (к юго-востоку от Великой Новоселки). Ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление от Артемовска на Часов Яр. Штурмовая рота 331-го ПДП 98-й дивизии захватила опорный пункт ВСУ, враг понес потери, не выдержав натиска, оставшиеся в живых боевики сдались в плен. Армия России сконцентрировала огромные силы и готовит новое наступление у Работино на Запорожском фронте. „Накопление значительных российских сил по направлению к Работино было замечено более двух недель назад“, — сообщил один из офицеров ВСУ, которого цитируют украинские источники», — передают «Военкоры Русской Весны».

Авторы канала также отметили, что армия России начала транслировать для ВСУ похоронный марш в зоне СВО.

«Экипажи звуковещательных станций группировки войск „Восток“ для деморализации врага включают около их позиций похоронный марш и перечисляют фамилии убитых украинских военных. Также традиционно включаются призывы к военным ВСУ сложить оружие. Призывы звучат на русском, украинском и иногда английском языках, потому что в рядах ВСУ много наемников», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Удары по ВСУ на Украине 16 февраля 2024 года

В Миргороде (Полтавская область), а также в Харьковской области сегодня ночью прозвучали взрывы, писали в украинских мониторинговых группах. Перед этим там объявляли воздушную тревогу.

Также сообщали о взрывах в городе Волчанске Харьковской области.

«В Миргороде Полтавской области раздалась серия взрывов. Вероятной целью русской армии стал одноименный военный аэродром, на котором базировались уцелевшие украинские Су-24», — рассказала Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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