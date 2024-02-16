В Запорожье заговорили о возможной сдаче города российской армии Офицер ВСУ Лапин: жители Запорожья готовятся сдать город российским войскам

Фото: МО РФ

Жители Запорожья готовятся к сдаче города Вооруженным силам России, заявил офицер украинской армии в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала «Прямой». По его словам, некоторые горожане уже планируют продавать свои квартиры. По мнению Лапина, ответственность за возможную сдачу города лежит на командовании ВСУ, не сумевшем выстроить грамотную оборону в Запорожье.

Мне одна из моих зрительниц на YouTube писала: «Так что, квартиру в Запорожье продавать, сдадут?» То есть сейчас такие настроения на земле, — рассказал отставной офицер.

Лапин подчеркнул, что правительство Украины нерационально тратит деньги. В частности, Киев выделил средства на организацию Евровидения и голосование в местном сервисе государственных услуг «Дия», однако не нашел достаточно денег на строительство укреплений в Запорожье. Там украинская армия не смогла установить достаточное количество бетонных укреплений, называемых «зубами дракона», считает Лапин.

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что армия России нанесла удар по подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Целью удара стало место сборки авиационных двигателей, расположенное на промышленной площадке завода «Мотор Сич». По словам Рогова, нанесенный удар стал «болезненным» для армии Украины.