Рогов сообщил об ударе по месту сборки авиадвигателей в Запорожье Рогов: российские силы нанесли удар по площадке завода «Мотор Сич» в Запорожье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Силы РФ нанесли удар по месту сборки авиационных двигателей в подконтрольном Киеву Запорожье, заявил в беседе с РИА Новости руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, эти удары стали «болезненными» для Вооруженных сил Украины. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

В Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич». Зафиксировано два прилета по месту сборки и ремонта авиадвигателей, — сказал Рогов.

Ранее 15 февраля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров информировал о повреждении в городе объекта инфраструктуры из-за взрыва. Более точных сведений он не приводил.

Утром того же дня мэр Киева Виталий Кличко распространил данные о том, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Власти Киевской области докладывали о работе ПВО в регионе. Жителей призывали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.

В этой связи посол США на Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что взрывы, прозвучавшие в Киеве, говорят об острой необходимости продолжать оказывать ВСУ помощь. Она отметила, что в городе сработала система противовоздушной обороны, и поблагодарила украинских военных за храбрость.