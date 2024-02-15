Посол США на Украине отреагировала на взрывы в Киеве Посол США на Украине Бринк призвала помогать Украине после взрывов в Киеве

Фото: ГС ЧС Украины

Взрывы, прозвучавшие этим утром в Киеве, говорят об острой необходимости продолжать оказывать Украине помощь, заявила в своем Twitter (X) посол США на Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что в городе сработала система противовоздушной обороны, и поблагодарила его защитников за храбрость.

Воздушная тревога с 05:00 утра [звучит] в Киеве и во всех уголках Украины. К 06:15 утра мы могли слышать, как в столице работает противовоздушная оборона. Спасибо вам, храбрые защитники! Это еще раз подчеркивает острую необходимость поддержать Украину сейчас, — написала она.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в городе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Власти Киевской области также сообщали о работе ПВО в регионе. Жителей призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не публиковать в Сети фото и видео.

Кроме того, ряд СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области Украины. По всей территории страны объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.