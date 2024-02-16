«Верен себе «военачальник»: военкор о новом котле ВСУ в Авдеевке Военкор Поддубный: при Сырском ВСУ сразу попали в котел в Авдеевке

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в своем Telegram-канале, что в ночь на 16 февраля ВС России улучшили свои позиции в Авдеевке и «удавка» котла для ВСУ затянулась. В связи с этим журналист отметил, что новый главком ВСУ Александр Сырский, известный своим умением заводить крупные силы в окружение, «верен себе», при этом ВСУ несут значительные потери, а их морально-психологическое состояние оценивается как крайне тяжелое.

Сырский только-только стал главкомом ВСУ — и сразу новый котел. Верен себе «военачальник». Минувшей ночью наши войска в Авдеевке улучшили позиции, были взяты под контроль еще ряд опорных пунктов противника, удавка окружения затягивается, — сообщил Поддубный.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Как подчеркнул Зеленский, Сырский имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции.

Поддубный ранее писал, что украинская общественность начинает сильно переживать о судьбе личного состава формирований ВСУ в Авдеевке. Он предположил, что, скорее всего, насильно мобилизованных и необученных мужчин будут передавать боеспособным частям и впоследствии отправлять «на убой» в первую очередь.