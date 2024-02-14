Военкор сообщил, что на Украине нервничают из-за назначения Сырского Поддубный: Сырского знают в узких кругах по умению заводить крупные силы в котлы

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский и Александр Сырский

Украинская общественность начинает сильно переживать о судьбе личного состава формирований ВСУ в Авдеевке, считает военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, высказанному в Telegram-канале, Сырский известен своим умением заводить крупные силы в окружение.

Украинская общественность начинает сильно переживать о судьбе личного состава формирований киевского режима в Авдеевке. Сырского хорошо знают в узких кругах именно по умению заводить собственные крупные силы в котлы или полукотлы. Нервничает противник. Нервничают родственники военнослужащих, и это здоровая реакция на кадровые решения Киева, — написал он.

Он добавил, что, скорее всего, насильно мобилизованных, необученных мужчин командование ВСУ будет придавать боеспособным частям. При этом командиры этих боеспособных частей будут отправлять «на убой» в первую очередь таких приданных, считает Поддубный.

8 февраля Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Как подчеркнул президент Украины, Сырский имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.