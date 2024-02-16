Военэксперт объяснил, что заставило Зеленского начать сдачу Авдеевки Военэксперт Дандыкин: ВСУ бегут из Авдеевки из-за огромных потерь

Фото: МО Украины

Украинские военные бегут из Авдеевки из-за огромных потерь, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию о «маневрах» войск. По его словам, решение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского перебросить туда элитных морпехов-националистов было обречено на провал. По оценкам специалиста, ситуация вокруг этого населенного пункта разрешится в ближайшие недели.

Не от хорошей жизни ВСУ бегут из Авдеевки, а от огромных потерь. <...> Да, Сырский бросил под Авдеевку элитных морпехов-националистов. Но у них не было шансов, их бросали в бой сразу, без разведки, без поддержки, с колес, что они там могли сделать? Плюс не факт, что все вэсэушники смогли добраться до Авдеевки, так как все пристрелено вокруг на много километров, — объяснил он.

Дандыкин предположил, что ВСУ предпримут попытку прорыва, но российские войска не дадут им уйти. По его словам, на это указывают сообщения о массированных ударах по отступающим группировкам, которые военэксперт назвал ураганным огнем. Он также указал на высокую мотивацию российских военных.

Уверен, что в рядах ВС РФ мотивация — не жалеть тех, кто много лет бил по Донецку, кто сейчас пытается атаковать Белгород, Курск и другие города России, — поделился он предположением.

Военэксперт отметил, что Авдеевка является значимым городом и одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ. По его словам, российским военным предстоит проделать еще много работы, но есть предпосылки к тому, что линия боевого соприкосновения «немного выровняется».

Думаю, все закончится в течение нескольких дней, может, через неделю или даже раньше, — добавил он.

Украинский Генштаб ранее сообщил, что подразделения ВСУ «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. В последние дни украинские военные эксперты называют ситуацию на этом направлении критической.