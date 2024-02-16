На Украине сообщают о «маневрах» на угрожающих направлениях Генштаб ВСУ сообщил о «маневрах войск» на Авдеевском направлении

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки, сообщили в украинском Генштабе на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В последние дни украинские военные эксперты называют ситуацию на этом направлении критической.

На Авдеевском направлении <...> осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники. По информации канала, наступление на укрепрайон ведется с четырех направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

При этом командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что главные средства российских войск в операции по установлению контроля над Авдеевкой — комбинированные удары с воздуха и огонь артиллерии. По его словам, ради уменьшения собственных потерь в условиях городской застройки лучше всего действовать так, чтобы противник бросал разбитые позиции и отступал.