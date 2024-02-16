Бригада ВСУ в Авдеевке сообщила, что обрела новый «дом» Штурмовая бригада ВСУ назвала новым домом Авдеевский коксохимический завод

Фото: МО Украины

Третья отдельная штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала в Telegram-канале своим новым «домом» коксохимический завод. Предприятие находится на северо-западной окраине города.

Авдеевка. Коксохимический завод. <...> По состоянию на данный момент это новый «дом» 3-й штурмовой бригады. Ничего не напоминает? Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, — говорится в сообщении.

Также военные рассказали, что их бомбят и днем и ночью — по 60 авиационных бомб в сутки, и пожаловались на обстрелы из артиллерии и РСЗО. Также сообщается о непрерывных штурмах на бронированной технике со стороны ВС России.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ могло перебросить на оборону Авдеевки один из лучших отрядов украинской армии. Речь шла именно о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

При этом депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень заявил, что она состоит в основном из бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что для украинского президента Владимира Зеленского потеря «азовцев» значения не имеет.