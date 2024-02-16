Бездетность, отказ от брака, Мария Пирогова: как сейчас живет Данила Якушев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Якушев

Актер Данила Якушев активно снимается в кино и играет в театре. Кроме того, в прошлом году он представил собственную выставку. В каких проектах артист задействован сейчас, почему он до сих пор не женат?

Чем известен Якушев

Данила Якушев родился 3 января 1986 года в Москве. В 16 лет он по специальной программе отправился на обучение в США, где провел шесть месяцев.

После окончания школы Якушев поступил в Щепкинское ВТУ, но спустя полгода перевелся на актерский факультет Международного славянского института.

В кино он дебютировал в 2005 году в фильме «Граффити». Также артист снимался в проектах «Интерны», «Зайцев + 1», «Горько!», «Молодежка», «Мамочки», «Майор Гром», «Триггер», «Звоните ДиКаприо!», «Женщина в состоянии развода», «Сельский детектив» (более 15 частей), «Оффлайн» и других.

Всего в фильмографии Якушева более 100 работ.

Что известно о личной жизни Якушева

Данила Якушев не женат. Детей у 38-летнего артиста тоже нет.

«Да какой институт семьи?! Я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо? Хотя каждый год вижу себя отцом. По осени накрывает — хочу сына! И когда-нибудь приду к этому. Но пока не тороплюсь», — объяснял он.

Якушев заявлял, что не хочет больше встречаться с актрисами.

Ранее у него был роман со звездой «Интернов» Марией Пироговой. Пара прожила вместе больше года. Также известно, что Якушев три года встречался с фотомоделью Раей Гришиной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Данила Якушев

Чем увлекается Якушев

Данила Якушев пишет картины и изготавливает мебель. В 2023 году он представил свою первую персональную выставку.

«На самом деле это именно благодаря друзьям выставка и появилась. Они меня, можно сказать, вытащили в Москву. Сегодня жизнь в лесу мне ближе. Я все картинки рисовал в экспедициях, в лесу, у озера, на лодке, на крыльце своего дома, в тишине. Увидев их, друзья сказали, что мои картины должны видеть люди. Я ответил, что когда-нибудь сделаю выставку. В итоге все случилось. Это моя первая выставка. Я нигде не учился этому, поэтому мне неловко все это показывать. Но тех, кто побывал у меня дома, что-то цепляло: одни просили подарить, другие хотели купить. Кто-то предлагал 50 тысяч, кто-то 90, но я все равно не смог продать, потому что я помню, как писал каждую картину. Поэтому берегу, хотя это всего лишь бумажка, рисунок на которой я могу повторить. Но я понимаю, что это уже будет другая картина», — делился актер с Woman Hit.

Чем сейчас занимается Якушев

Данила Якушев продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «Вне подозрения».

В 2023 году артист снялся в картинах «Новогодний ол инклюзив», «Сельский детектив — 16. Чем сердце успокоится», «Осьминог» и «Настоящий». В скором времени также должны выйти проекты «Последний хранитель Беловодья» и «Илия Муромец» с его участием.

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