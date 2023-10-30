Сериалу «Молодежка» 10 лет: где сейчас Никифоров, Жвакин и другие актеры Сериалу «Молодежка» исполнилось 10 лет

Фото: vision.art-pictures.ru

Сериалу «Молодежка» о хоккейной команде «Медведи» в этом году исполнилось 10 лет. Где сейчас «тренер» Денис Никифоров и его команда в лице Владислава Канопки, Ивана Жвакина и других?

Куда пропал Денис Никифоров

До 2013 года актер был знаком зрителям по роли боксера Артема Колчина в серии фильмов «Бой с тенью». В 2013 году ему предложили сыграть тренера молодежной хоккейной команды «Медведи» Сергея Макеева.

Известно, что Никифоров уже 15 лет состоит в браке с фотомоделью Ириной. Супруги воспитывают двойняшек Александра и Веронику. Актер закрыл аккаунты в социальных сетях и стремится не афишироваться личную жизнь.

СМИ сообщали, что у артиста есть двухкомнатная квартиру площадью 126 кв. м в районе Фили-Давыдково в ЖК «Золотой треугольник».

После сериала артист продолжил играть в кино и театре. В 2019 году актер принял участие в шоу «Форт Боярд». Сейчас он снимается в третьем сезоне сериала «БиМ», который выйдет на экраны в 2024 году.

Где сейчас Владислав Канопка из «Молодежки»

Канопка сыграл в «Молодежке» одного из самых драматичных персонажей — Андрея Кисляка. Образ крайнего нападающего «Медведей» стала толчком для актера. Сейчас его фильмография насчитывает около 50 картин, а послужной список в театре — 15 ролей.

В прошлом году он стал продюсером короткометражного фильма «Боантропия» и исполнил в нем главную роль. Кроме того, актер занимается развитием своей студии аудиовизуального контента.

Артист также не афиширует подробности личной жизни. Поклонники приписывали ему романы с актрисой Валентиной Лукащук, Анной Михайловской и Марией Иващенко, однако ни один из слухов не нашел подтверждения.

В программе «Молодежка 10 лет спустя | Спецвыпуск» Канопка поблагодарил кастинг-директора за то, что она собрала команду актеров, которые продолжают общаться спустя 10 лет после съемок.

Фото: vision.art-pictures.ru

Что случилось с Зубалевичем

Карьера актера началась с небольших ролей в известных отечественных сериалах: «Универ», «Глухарь», «Папины дочки». В 2011 году он получил первую главную роль в «Физике или Химии», а затем и в «Закрытой школе». После этого актер сыграл в нескольких десятках сериалов и фильмов.

Зубалевич имеет бизнес, связанный с дистрибуцией автомобилей. Недавно на экраны вышел сериал «Психологини», в котором Зубалевич сыграл спортсмена Матвея Ерохина.

Зубалевич старается не афишировать личную жизнь. Известно, что у него есть дочь Варвара, родившаяся в 2015 году. Ее мать зовут Елена Дерябина. Женаты ли молодые люди, неизвестно.

Женился ли Жвакин

Актер долгое время снимался в эпизодах различных крупных фильмов и сериалов, однако благодаря роли хоккеиста Александра Кострова обрел известность. Сериал вдохновил Жвакина серьезно заняться хоккеем и начать играть в команде «Спарта» Ночной лиги.

После «Молодежки» Жвакин снялся в сериалах «Девушки с Макаровым», «Красная королева», «Карта памяти», «Нарушение правил» и других. В 2022 году он участвовал в шоу «Фактор страха» на Алтае.

Известно, что на протяжении трех лет Жвакин встречался с актрисой Ксенией Лукьянчиковой, сыгравшей модель Регину Збарскую в сериале «Красная королева». Состоит ли сейчас артист в отношениях, неизвестно.

Чем занимается Огурцов

За 10 лет артист сильно изменился внешне. До «Молодежки» Игорь Огурцов снимался в фильмах «Изгнание» и «Елена» Андрея Звягинцева, а после в сериалах «Закон каменных джунглей», «Тетя Марта» и «Хрустальный». Он успел поработать с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном — это произошло на съемках фильма «Тайна печати дракона».

В 2015 году актер женился на Ие Оганезовой после пяти лет отношений. Девушка получила образование инженера-экономиста в Московском авиационном институте. В октябре 2017 году у супругов родился сын Марк.

Что известно о Коробко

Сейчас артист Илья Коробко крайне востребован в кино, среди проектов с его участием — «Боевая единичка», «Пищеблок», «Спасти босса» и «Секретарша». Несмотря на это, актер находит время на спорт — занимается футболом и тайским боксом.

«В нас в прямом смысле кидались детьми, просили сфотографироваться, я это хорошо помню. Когда мужчина кинул маленького ребенка, пока ребенок летел, он уже успел достать фотоаппарат и сфотографировать», — вспоминает Коробко о времени, когда ездил с коллегами по «Молодежке» на фан-встречи.

Долгое время Коробко встречался Марией Мориловой. Пара жила вместе и завела собаку, но рассталась. В 2019 году Коробко сыграл свадьбу с новой избранницей — визажистом Алиной Фисяновой. Через год у них родилась дочь Софья.

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