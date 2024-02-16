Актер Игорь Гордин: как живет сейчас, снимается ли в сериалах и фильмах

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Заслуженный артист России Игорь Гордин

Заслуженный артист России Игорь Гордин активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах актер задействован сейчас, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Гордин

Игорь Гордин родился 6 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт по специальности «физик-ядерщик» и Российскую академию театрального искусства (ГИТИС).

«Нельзя же быть закрытым всегда, это приводит к нервным срывам и может закончиться клиникой. А у актера есть счастливая возможность все свои накопленные эмоции выплескивать на сцене. Когда впервые оказался на сцене, я сразу почувствовал, что могу быть здесь каким-то другим — не закомплексованным и зажатым, а открытым и даже наглым. Это было еще в школьном возрасте, поэтому-то я и пошел в театральную студию», — вспоминал Гордин.

В кино актер дебютировал в 2002 году в драме «Трио». Также Гордин снимался в проектах «Дети Арбата», «Расписание судеб», «Бесы», «Дама с собачкой», «Склифосовский», «Собачий рай», «Великая», «Тренер», «Иванов», «Содержанки», «Содержанки-2», «Содержанки-3», «Нулевой пациент», «Петр I» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

В 2019 году Гордин был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Что известно о личной жизни Гордина

В 1997 году Игорь Гордин женился на телеведущей Юлии Меньшовой. В том же году у пары родился сын Андрей, в 2003 году — дочь Таисия.

Спустя время супруги разъехались, но не стали разводиться официально. Через четыре года Гордин и Меньшова воссоединились.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Телеведущая Юлия Меньшова и ее муж актер Игорь Гордин

«С Тасей мы живем вместе и пока еще достаточно близки. Она заразилась от меня театром и любовью к Питеру. Девчачьими секретами она делится с мамой, а вот своими мыслями о театре, о спектаклях, своих впечатлениях — со мной. И Юля ревнует, когда мы с Тасей разговариваем о театре, а я — когда они уединяются и о чем-то болтают», — рассказывал актер про дочь.

При этом он отмечал, что с сыном у него не самые близкие отношения. По словам Гордина, с откровенными мыслями Андрей всегда приходил к Меньшовой. Сейчас наследник артистов живет отдельно от родителей, поэтому между ним и отцом появилась еще большая дистанция.

«Андрей может со мной о чем-то посоветоваться, и то редко, потому что он очень самостоятельный человек. А теперь еще и женился, живет отдельно, так что наша дистанция увеличилась», — пояснил он.

Чем сейчас занимается Гордин

Игорь Гордин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Вариации тайны», «Мужья и жены», «Кто боится Вирджинии Вульф?», «Дама с собачкой» и «Как растут ананасы».

В 2023 году артист снялся в проектах «Вызов», «Жить жизнь», «Императрицы», «Балет» и «Меморитека». В скором времени на экраны также выйдут картины «Золотое дно», «Северный полюс», «Икария», «Наследники. Дар крови» и «Олимпиада» с его участием.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Актеры Марина Лебедева и Игорь Гордин во время показа премьерного спектакля «Как растут ананасы» в театре «Современник»

Читайте также:

Чем сейчас занят звезда сериалов «Метод» и «Угрюм-река» Виталий Кищенко

«Ивановы-Ивановы», Ковальчук, Ираклий: где сейчас актер Алексей Лукин

Украина, поддержка Путина, развод с Климовой: где сейчас актер Гела Месхи