Украина, поддержка Путина, развод с Климовой: где сейчас актер Гела Месхи

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Гела Месхи

Актер Гела Месхи активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Месхи

Гела Месхи родился 13 мая 1986 года в Москве. Учился в Школе-студии МХАТ.

В кино актер дебютировал в 2010 году в фильме «Взрослая дочь, или Тест на...». Также он снимался в проектах «Гамлет XXI век», «Все просто», «Милосердие», «Волчье сердце», «Мужики и бабы», «Вышибала», «Донбасс. Окраина», «Миллиард», «В клетке», «Спасти Ленинград», «Ни шагу назад!», «1941. Крылья над Берлином», «Детектор» и других.

Всего в фильмографии Месхи более 30 работ.

Что известно о личной жизни Месхи

В 2015 году Гела Месхи женился на актрисе Екатерине Климовой, которая старше его на восемь лет. Пара познакомилась на съемках картины «Волчье сердце». На тот момент за плечами у Климовой было два развода и три ребенка.

«Если я полюбил женщину, значит, полюблю и ее детей и вообще все, что связано с ней. Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека. Катины дети — взрослые, не по годам умные. Это большая заслуга их мамы. В семье жены все любят, ценят и уважают друг друга. К разводу родителей мальчики отнеслись философски, по-другому и не скажешь, и меня приняли замечательно. Я, естественно, нервничал, переживал, но ни разу не ощутил даже тени недоброжелательности со стороны детей. Это еще одно из ее многочисленных достоинств. Воспитать, вырастить таких ребят дорогого стоит», — говорил артист.

После церемонии бракосочетания с Месхи актриса сообщила, что беременна.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Гела Месхи и Екатерина Климова

«Сплетни и слухи облепили меня со всех сторон, как мухи... И вот теперь, прислушавшись к мнению мудрых людей и посоветовавшись с мужем, я решила сделать официальное заявление. Да, я вышла замуж за Гелу. Мы официально зарегистрировали брак. Да, я жду ребенка», — заявила Климова.

В браке родилась дочь Изабелла. В 2019 году супруги развелись.

«Постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание — все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик. Встает выбор: аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом», — комментировала Климова.

После развода Месхи какое-то время встречался с бывшей баскетболисткой Анной Соколовой, но в итоге все закончилось скандалом — артиста обвинили в рукоприкладстве.

«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил, потом стал очень нервозным и толкнул ее. Толкнул очень сильно. Она повалилась на пол и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, после чего ее повезли на скорой», — утверждал друг Соколовой в шоу «Ты не поверишь!».

Тогда за экс-супруга вступилась Климова, заявив, что не верит в подобные слухи. Затем ситуацию прояснила Соколова.

«Обращение к журналистам, зевакам, диванным критикам с чипсами в руках, людям, которым просто хочется посплетничать. Все просто... Мы здравые и хорошие люди. История любви закончилась. Перестаньте писать, спрашивать!» — сообщила она.

Что Месхи говорил про Путина

Гела Месхи в 2018 году снялся в фильмах «Спасти Ленинград» и «Донбасс. Окраина». В картинах рассказывается о военных событиях 2014 года, когда начался конфликт между Россией и Украиной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Путин

«Когда моя беременная жена снималась в сериале в Киеве, там начались эти майдановские беспорядки. К ней в гостиничный номер через окна кидали яйца, на съемочную площадку приходили бабульки с плакатами, где были написаны проклятия, какие-то молодые люди раскачивали актерские вагончики, подкручивали колеса машин, чтобы артисты улетели в кювет. Поступали как зверье, животные. Люди как стадо: им дай что-то — и они будут все рушить. Но пока они сами не поймут, то ничего не закончится», — рассказывал артист в интервью «Собеседнику».

Также Месхи отмечал, что благодаря президенту России Владимиру Путину чувствует себя в безопасности.

«Мы посмотрели чемпионат мира по футболу. Когда такое у нас было?! Ведь настоящий праздник был, пусть и длился всего месяц. И потом, благодаря Путину я чувствую защиту и опору, спокоен за свою семью», — подчеркивал он.

Чем Месхи занимается сейчас

Гела Месхи продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Лев зимой» и «Скальпель».

В 2023 году актер снялся в проектах «Как звезды», «Финт Боброва», «С красной строки», «Пылающий», «Помилование» и «Точка опоры». В скором времени также должны выйти картины «Лихие» и «Берлинская жара» с его участием.

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